Украина

Луганчане завершили второй этап подготовки.

Заря вернулся в Украину со второго тренировочного сбора в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

В субботу делегация "черно-белых" приземлилась в Запорожье, где команда продолжит подготовку ко второй половине сезона.

На втором сборе Заря провела четыре спарринга. Подопечные Виктора Скрипника одержали победы над Ордабасы (3:0), Флямуртари (1:0) и Железничаром (4:0), а также сыграли вничью с Торпедо-БелАЗ (0:0).

Первый официальный поединок в новом году Заря проведет на выезде против Мариуполя в 19-м туре УПЛ. Встреча команд состоится 22 февраля и начнется в 14:00.

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