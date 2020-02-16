Украина

В товарищеском матче сильнее оказался киевский коллектив.

В заключительном спарринге на тренировочном сборе в Турции киевское Динамо обыграло Динамо из Тбилиси.

После данного матча киевляне возвращаются в Украину и будут готовиться к игре против Ворсклы в УПЛ.

Обзор матча:

Динамо Киев – Динамо Тбилиси 2:0

Голы: Кендзера, 23, Русин, 53.

Динамо Киев: 1.Бущан, 94.Кендзера, 30.Шабанов, 4.Попов, 16.Миколенко (23.Пиварич, 59), 5.Сидорчук (6.Кадири, 84), 8.Шепелев (18.Андриевский, 84), 99.Дуэлунд (10.Шапаренко, 79), 29.Буяльский (20.Караваев, 71), 7.Вербич (14.де Пена, 76), 17.Русин (9.Соль, 79).

Динамо Тбилиси: (стартовый состав): 30.Квасхвадзе, 5.Кобоури, 4.Сандохадзе, 16.Кимадзе, 38.Гбеньон, 23.Трубочкин, 15.Папава, 21.Куция, 32.Нинуа (К), 14.Пангоп, 11.Оршула.

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