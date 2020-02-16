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Защитник подвел итоги зимнего сбора "олимпийцев".

Капитан Олимпика Дмитрий Гришко поделился своим мнением о втором тренировочном сборе команды в Турции и рассказал о готовности команды ко второй половине сезона.

"Я доволен, как наша команда провела сборы. Мы очень плодотворно поработали. Удалось устранить многие ошибки. Что-то получается гораздо лучше, что-то еще хромает. Всегда есть что улучшать.

На втором сборе я получил неприятную микротравму, из-за которой пропустил три контрольных поединка. Но в последнем уже смог принять участие, хотя было ещё тяжеловато. Хорошо, что до старта Favbet-лиги есть время. Теперь буду набирать форму уже в Киеве.

Олимпик однозначно прибавил. Думаю, наша команда предстанет ещё более боеспособным и играющим коллективом в весенней части чемпионата.

Мы освежили состав. Практически все новички пришли в команду в начале сборов и у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться, понять требования тренерского штаба и сыграться с партнерами. Чуть позже пришёл Дима Литвин, но он все схватывает на лету и быстро понимает в какой футбол мы играем.

Мы сейчас шутим между собой, что Олимпик уже второй год подряд — чемпион сборов, который потом в чемпионате не может набрать очков.

Но на самом деле сейчас мы чувствуем себя совершенно иначе. Мы уверены в своих силах", – приводит слова Гришко официальный сайт клуба.

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