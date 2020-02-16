Украина

Новичок "олимпийцев" прокомментировал первый сбор с командой.

Защитник Орест Лебеденко подвел итоги зимнего сбора с Олимпиком и рассказал о знакомстве с командой.

"Сборы прошли очень продуктивно. Нам еще есть над чем работать. Но чувствуется, что тренерский штаб держит руку на пульсе и знает, что нужно делать, чтобы подвести команду к первому матчу в лучших кондициях. У нас есть проблемы с потерей концентрации в некоторых эпизодах.

Также нужно улучшать взаимодействие между собой, ведь мы не так много времени играем вместе. При этом все эти процессы происходят быстрее, чем ожидалось. Это следствие хорошего микроклимата в команде и, опять-таки, работы Висенте и его помощников.

Конечно, результаты матчей на сборах не столь важны, но при этом победы являются следствием твоего преимущества над соперником. Когда ты оказываешься сильнее в 9 мачтах из 10 — это говорит о том, что команда заточена на результат. Это придаёт уверенности и решительности.

Я нахожусь в отличной форме, очень доволен сборами и счастлив возвращаться в Киев", – рассказал Лебеденко в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Лебеденко присоединился к Олимпику этой зимой на правах аренды из Луго.

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