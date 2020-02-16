Завершился товарищеский матч между украинской и грузинской командами.
Днепр-1 - Динамо Батуми
16 февраля 2020, 18:43
Днепр-1 завершил зимние сборы в Турции победой над Динамо Батуми.
Днепр-1 – Динамо Батуми 2:1
Голы: Тейлор, 18, Хобленко, 57 (с пенальти) – Тевдорадзе, 90+2 (с пенальти)
Днепр-1: Клищук, Шаповал, Батагов, Сватов, Чичиков, Киреев, Снижко (Ди Франко, 39, Коркишко, 62), Сабатини, Назаренко (Булеца, 81), Тейлор (Цуриков, 75), Хобленко (Супряга, 79)
Динамо Батуми: Алавидзе, Гагошидзе, Кобахидзе, Гегечкори, Наваловский, Джихаури, Мамучашвили, Манджгаладзе, Вагнер, Двалишвили, Фламарион
Вышедшие на замену: Тейди, Чаладзе, Тевдорадзе, Цинтадзе, Гафриндашвили, Джинджавадзе, Винисиус.
Предупреждения: Чичиков, Назаренко, Коркишко – Джихаури, Гегечкори
Удаления: Снижко, 33 (с правом замены), Коркишко, 90+1.
На 17-й минуте игры Фламарион не реализовал пенальти.
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