Украина

Завершился товарищеский матч между украинской и казахстанской командами.

На сборах в Турции между собой играли Ворскла и Ордабасы. Украинский коллектив уступил бронзовому призеру чемпионата Казахстана.

Ворскла – Ордабасы 0:2

Голы: Жоао Пауло, 7, Симчевич, 84

Ворскла: Резник, Альюне, Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлин, Шехич, Степанюк

Во втором тайме вышли на замену: Ткаченко, Габелок, Скляр, Мартыненко, Якубу, Кулач, Артур.

Ордабасы: Шайзада, Толебек, Фонтанелло, Клещенко, Даутов, Досмагамбетова, Диакате, Махлангу, Бадибанга, Жоао Пауло, Жангилишбай

Во втором тайме вышли на замену: Хижниченко, Симчевич, Астане, Шамши, Бриджид, Хаджиев, Жаксибай.

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