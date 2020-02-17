Подопечные Дмитрия Михайленко на сборах в Турции сумели обыграть грузинский коллектив. 

Далее команда будет готовиться к матчам украинской Премьер-лиги. 

Обзор матча

Днепр-1 – Динамо Батуми 2:1
Голы: Тейлор, 18, Хобленко, 57 (с пенальти) – Тевдорадзе, 90+2 (с пенальти)

Днепр-1: Клищук, Шаповал, Батагов, Сватов, Чичиков, Киреев, Снижко (Ди Франко, 39, Коркишко, 62), Сабатини, Назаренко (Булеца, 81), Тейлор (Цуриков, 75), Хобленко (Супряга, 79)

Динамо Батуми: Алавидзе, Гагошидзе, Кобахидзе,  Гегечкори, Наваловский, Джихаури, Мамучашвили, Манджгаладзе, Вагнер, Двалишвили, Фламарион

Вышедшие на замену: Тейди, Чаладзе, Тевдорадзе, Цинтадзе, Гафриндашвили, Джинджавадзе, Винисиус.

Предупреждения: Чичиков, Назаренко, Коркишко – Джихаури, Гегечкори

Удаления: Снижко, 33 (с правом замены), Коркишко, 90+1.

На 17-й минуте игры Фламарион не реализовал пенальти

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