Йовичевич: Иньеста и Давид Силва не пройдут селекцию в Украине

Украина

Экс-наставник Карпат рассказал о критериях подбора игроков в Европе и Украине.

Игор Йовичевич рассказал о принципах селекции в Европе и сравнил с тем, как подбирают игроков в Украине.

"Не все одинаково развиваются. Если в 18 лет парень не стоит 10 миллионов, то это не футболист? А 700 тысяч это не деньги? Я бы хотел успокоить всех людей. Например, португальцы с этого года сделали лигу U-23. Португальцы, которые знают как воспитывать и продавать, и имеют успешные сборные U-17, U-19. И сделали U-23".

"Некоторым футболистам надо биологически стать сильнее, но они качественные игроки. Андрес Иньеста или Давид Силва не пройдут селекцию в Украине, потому что они маленькие и не пойдут в единоборства. Силва и Иньеста были в Реале и не прошли туда, а вот Барса, например, поверила в Андреса, и кем он стал после этого".

Также Игор Йовичевич рассказал о полузащитнике сборной Хорватии Луке Модриче.

"Меня не интересует большой игрок, или маленький, все играют в футбол, толстый/худой, молодой/старый, все играют в футбол. Неужели старше — значит опытнее? Нет. Если он пробегает 30 метров менее за 3 секунды — это ничего не значит, пусть идет в атлетику. Главное — интеллект".

"Хорватия — такая страна, что здесь люди рождаются уже с талантами, а когда это совпадает с интеллектом, то может получиться хороший коктейль для успеха. Модрич — не исключение. Каждый раз мы продаем игроков, меня спрашивают "как мы это делаем?". Я не знаю ответа. У нас возможно где-то менее талантливые футболисты, но они имеют характер, характер — это как первая и очень важная составляющая в футболе".

Напомним, что с 2014 по 2015 год Игор Йовичевич тренировал львовские Карпаты.