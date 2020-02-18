Украина

Хавбек "львов" уверен, что клуб после зимних трансферов стал только сильнее.

Карпаты нынешней зимой покинули сразу 12 футболистов, но полузащитник Егор Назарина уверен, что команда стал сильнее.

"Я бы не сказал, что ушел кто-то из ключевых игроков Карпат. Кучер и Ди Франко? Я не считаю их ключевыми футболистами в этой команде, не сказал бы так. В принципе, костяк команды остался", — заявил Назарина в эфире Футбольного формата.

"Пришли некоторые молодые ребята, некоторые футболисты из других клубов. Я считаю, Карпаты ничего не потеряли, стали только сильнее. И я уверен, что станут еще сильнее".

Ди Франко в этом сезоне сыграл в 16 матчах за Карпаты и забил один гол, а Кучер принял участие в четырех матчах.

Карпаты в 18 турах Премьер-лиги набрали 11 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.