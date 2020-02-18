Хавбек "львов" уверен, что клуб после зимних трансферов стал только сильнее.
Егор Назарина, фото ФК Карпаты
18 февраля 2020, 09:58
Карпаты нынешней зимой покинули сразу 12 футболистов, но полузащитник Егор Назарина уверен, что команда стал сильнее.
"Я бы не сказал, что ушел кто-то из ключевых игроков Карпат. Кучер и Ди Франко? Я не считаю их ключевыми футболистами в этой команде, не сказал бы так. В принципе, костяк команды остался", — заявил Назарина в эфире Футбольного формата.
"Пришли некоторые молодые ребята, некоторые футболисты из других клубов. Я считаю, Карпаты ничего не потеряли, стали только сильнее. И я уверен, что станут еще сильнее".
Ди Франко в этом сезоне сыграл в 16 матчах за Карпаты и забил один гол, а Кучер принял участие в четырех матчах.
Карпаты в 18 турах Премьер-лиги набрали 11 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.