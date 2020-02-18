Украина

Хавбек Колоса продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой он не играет с ноября 2019 года.

Полузащитник ковалевского Колос Денис Костышин рассказал о своем периоде восстановления от тяжелой травмы, которую он получил 3 ноября в матче украинской Премьер-лиги против Олимпика.

"Восстановление проходит неплохо, занимаюсь ежедневно в зале. Вдобавок, сейчас начались кроссы, фартлеки, работа с мячом, передачи".

"Самое трудное в моей травме? Вначале самое трудное — неделя после операции, в плане боли. Нужно пить много разных обезболивающих, да и сама операция — болезненная".

"Потом самое сложное — это восстановление. Необходимо проводить по пять часов в зале каждый день. Сейчас — большой объем беговых работ. Говорят, что моя травма — одна из самых сложных, потому что период восстановления составляет шесть месяцев".

"Во время восстановления была задача — не уснуть после тренировки, потому что я настолько уставал... В часов восемь утра выпил кофе, поехал на тренировку, и с десяти до трех ты просто пашешь", — рассказал Костышин в интервью пресс-службе Колоса.

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