Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между черниговской Десной и Витебском.
Десна - Витебск, фото: ФК Десна
18 февраля 2020, 17:15
Команда Александра Рябоконя провел заключительный спарринг в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ. "Северяне" уверенно переиграли белорусский Витебск.
Десна — Витебск 4:0
Голы: Мостовой, 27, Тотовицкий, 31, Фаворов, 72, 90
Десна: Паст — Старенький (Фаворов, 46), Імереков (Западня, 80), Тамм (Ермаков, 71), Мостовий (Кузик, 46, Белич, 87) — Домбровский (Гитченко, 75), Арвеладзе (Хлебас, 73), Картушов (Демьяненко, 80), Гуцуляк (Конопля, 71) — Тотовицкий (Мочуляк, 80), Филиппов (Будковський, 73)
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