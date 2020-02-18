Центральный защитник завершил длительное восстановление.
НИКИТА БУРДА, ФОТО ФК ДИНАМО
18 февраля 2020, 19:14
Никита Бурда провел первую тренировочную сессию вместе с командой, сообщает официальный сайт киевлян.
Защитник вернулся после длительного периода реабилитации, вызванного травмой колена, которую он получил в игре против Ворсклы.
В этом сезоне Бурда провел 10 поединков в футболке Динамо, отметившись забитым голом в матче Суперкубка Украины против Шахтера.
Напомним, что еще во время сборов в Турции к тренировкам в общей группе приступили Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.