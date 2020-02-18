Украина

Центральный защитник завершил длительное восстановление.

Никита Бурда провел первую тренировочную сессию вместе с командой, сообщает официальный сайт киевлян.

Защитник вернулся после длительного периода реабилитации, вызванного травмой колена, которую он получил в игре против Ворсклы.

В этом сезоне Бурда провел 10 поединков в футболке Динамо, отметившись забитым голом в матче Суперкубка Украины против Шахтера.

Напомним, что еще во время сборов в Турции к тренировкам в общей группе приступили Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.