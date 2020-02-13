Украина

Никита Бурда получил частичные нагрузки.

Киевское Динамо активно готовится к старту второй половины сезона в Турции, где и проходит второй тренировочный сбор команды.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", полузащитники Виктор Цыганков и Виталий Буяльский, которые были травмированы и не играли в товарищеском матче против Тобола (2:4), провели последнюю тренировку вместе со всей командой.

Напомним, что Цыганков ранее испытывал дискомфорт из-за повреждения передней поверхности бедра, а Буяльский не тренировался несколько дней из-за небольшой травмы.

Также отмечается, что в тренировочном процессе принял участие Никита Бурда. Защитник не появлялся на поле с 22 сентября по причине тяжелой травмы, поэтому он пока получает незначительные нагрузки.

Вашему вниманию видео голов и обзор товарищеского матча Динамо — Тобол. Следить за результатами спаррингов украинских клубов вы можете на Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.