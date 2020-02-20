Украина

"Горожане" продолжают комплектацию на вторую часть сезона.

Очередными новичками ПФК Львов стали нападающий Матеус Яковелли и полузащитник Артем Недоля, сообщил официальный сайт клуба.

В карьере 27-летнего Недоли до этого были Севастополь, Олимпик, Полтава, Сумы, Полесье и Кремень.

Практически 22-летний Яковелли ранее выступал за бразильские Палмейрас и Парану, а также португальские Реал Массаму и Эшторил.

Львов после 18 туров Премьер-лиги идет на 10-м месте. Следующий матч команда проведет против Олимпика 23 февраля.