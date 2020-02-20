Украина

Бразилец проведет этот год, защищая цвета команды из столицы Грузии.

Полузащитник ПФК Львов Жозе Витор Пернамбуко перебрался в тбилисское Динамо на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт клуба.

В сезоне-2019 (чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень) Динамо стало чемпионом. Теперь летом клуб попробует пробиться в Лигу чемпионов.

Пернамбуко присоединился ко Львову год назад. В сумме он сыграл 30 матчей за "горожан", 18 из которых – в нынешней кампании. Он забил два гола в ворота Десны и еще один – Днепру-1.

Поработал ПФК Львов и над входящими трансферами: сегодня клуб пополнили хавбек Артем Недоля и нападающий Матеус Яковелли.

Львов возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Олимпика 23 февраля. Сейчас команда занимает 10-е место в таблице.