Украина

Football.ua анонсирует поединок 19-го тура УПЛ.

Вторая половина сезона украинской Премьер-лиги стартует в Мариуполе, где местная команда примет на своем поле Зарю.

Мариуполь — Заря

Суббота, 22 февраля, стадион им. Бойко, 14:00, главный арбитр — Ярослав Козык. Прямая трансляция на Футбол 2

Клубы завершили свои тренировочные сборы и готовятся продемонстрировать зимние наработки в очном противостоянии. У Мариуполя и Зари стоят разные задачи на финальную часть чемпионата — приазовцы намерены сохранить свое место в топ-6, чтобы в перспективе побороться за зону Лиги Европы, а луганчане остаются реальными претендентами на серебряные медали по итогам чемпионата. По крайней мере в том, что Заря обеспечит себе еврокубковое место, сомнений практически нет. Тем не менее, коллективы лишь вышли после перерыва, и определить очевидного фаворита встречи трудно.

Команда Скрипника провела одни из лучших сборов среди всех украинских команд. "Черно-белые" сыграли на тренировочных полях восемь контрольных поединков, в которых шесть раз отпраздновали победу и дважды сыграли вничью. Соответственно, победный рейтинг составил 75 процентов — лучший показатель только у Олимпика в размере 88 процентов. Кроме того, луганчане были лучшими в оборонительных показателях, не пропустив ни одного гола за все восемь матчей, забив при этом 15. Конечно, сборы и регулярный чемпионат — два разных понятия, но подобные статистические показатели должны радовать болельщиков Зари и настораживать поклонников Мариуполя.

Команда Бабича провела зимний сбой более скромно. Приазовцы сыграли девять товарищеских матчей, четыре из которых удалось выиграть, четыре завершились ничейным результатом и один поединок был проигран. Опять-таки, сложно предугадать, что ожидать от Мариуполя во второй половине сезона. Ряды команды вновь пополнились очередными арендованными игроками из Шахтера, и кого из исполнителей Бабич будет выпускать на передний план, станет ясно лишь по ходу турнира.

Вероятно, преимущество все-таки можно отдать Заре. Уж больно хорошо луганчане провели тренировочный сбор, да и общий тонус команды кажется более положительным. Также преимуществом для команды Скрипника будет стабильность стартового состава. Как бы там ни было, стартовый поединок второй половины сезона должен быть интересным и может внести свои коррективы в турнирную таблицу сразу по итогам 19-го тура.

прогноз 0:1

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