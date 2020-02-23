Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 19-го тура УПЛ.

Реформированные Карпаты примут Днепр-1 на своем поле и попытаются начать путь по спасению от вылета из УПЛ.

Карпаты — Днепр-1

Воскресенье, 23 февраля, 14:00. Львов, стадион Украина. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кутаков. Трансляция -

Карпаты этой зимой пережили потерю многих игроков, которая произошла из-за очевидных финансовых проблем. Были даже разговоры об исчезновении клуба, но все обошлось и Роман Санжар ведет в бой обновленный состав, которому есть что доказывать. Наверное, у тренера в распоряжении будет не совсем тот набор игроков, который хотелось бы, но Санжар лично договаривался с некоторыми футболистами и полагается на них.

Нынешнее положение львовян бедственное — 11 очков после 18 туров, но шансы на спасение есть. После разбития чемпионата на две шестерки возможностей набирать баллы будет очень много. Санжар давно зарекомендовал себя хорошим тренером, а новички отлично понимали, на что соглашаются, потому никаких проблем эмоционального характера из-за позиции в таблице быть не должно.

Что касается Днепра-1, то команда тоже серьезно обновилась в это трансферное окно. И если Карпаты больше понесли потери, то днепряне существенно усилились и, нет сомнений, собираются побороться за первую шестерку. Тейлор, Цуриков, Хобленко, Ди Франко — игроки, с которыми можно решать серьезные задачи в чемпионате Украины.

Днепр-1 неплохо выглядел на сборах — Дмитрий Михайленко наверняка подводил кондиции команды на высокий уровень уже к самому первому матчу, ибо времени на раскачку нет — днепрянам нужен результат прямо сейчас. Команда не досчитается Когута и Назаренко в линии полузащиты, но их есть кем заменить.

Не сыграют: Назаренко, Когут, Лопыренок

прогноз 0:2

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