Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 19-го тура УПЛ.

Шахтер после победного поединка против Бенфики (2:1) готовится сойтись с Десной в рамках чемпионата Украины.

Шахтер — Десна

Воскресенье, 23 февраля, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр встречи — Евгений Арановский. Трансляция — Футбол 1.

Шахтер выполнил очень солидный объем беговой работы и оставил много сил в игре Лиги Европы против Бенфики. К тому же, матч против все тех же лиссабонцев ждет подопечных Каштру уже в ближайший четверг, а потому добиться результата в игре с Десной нужно при затрате минимальной затрате сил, хотя соперник очень непростой.

Рассматривать турнирную позицию "горняков" в чемпионате пока что смысла нет. Шахтер может позволить себе проиграть даже не один матч, но философия клуб подразумевает положительный результат в любой встрече. Очень интересно будет посмотреть на то, насколько существенную ротацию проведет Луиш Каштру. Понятно, что это лишь начало второй части сезона, а потому игроки должны выдерживать две игры за неделю, но против Бенфики нужен будет весь запас сил.

Десна в это трансферное окно усилила линию полузащиты и нападения, подписав Арвеладзе, Домбровского, Гуцуляка, Тотовицкого и Будковского. Такой набор исполнителей даст огромное количество места для маневра Александру Рябоконю для решения главной задачи северян — попадания в тройку призеров.

Десна очень здорово выглядела на сборах — механизм отлично работает, а потому команда в оставшейся части сезона должна впечатлить еще сильнее. "Северяне" вполне могут вклиниться в борьбу за вторую строчку турнирной таблицы.

Что касается стартовых составом, то ждем в основном составе Десны Арвеладзе, Гуцуляка, Домбровского и Тотовицкого. Последний, кстати, когда-то отмечался хет-триком в воротах "горняков". Получится замахнуться на еще один успех? У Шахтера очень хотелось бы увидеть Тете, который по непонятным причинам получил лишь несколько минут. Также ждем в старте Коноплянку и Хочолаву.

Не сыграют: Немчанинов, Огиря, Калитвинцев

ПРОГНОЗ 2:1

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