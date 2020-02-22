Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура УПЛ между Мариуполем и луганской Зарей.
мариуполь - заря, фото фк заря
22 февраля 2020, 13:04
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Чех — Топалов, Мишнев, Горбунов — Чурко
Запасные: Поспелов, Дава, Кирюханцев, Тищенко, Фомин, Игнатенко, Кулаков
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев, Юрченко, Кочергин — Перович, Хомченовский
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Циганикс, Лунев, Кабаев, Громов
Матч Мариуполь — Заря начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.