Украина

Капитан Олимпика поделился ожиданиями от второй части чемпионата Украины.

Олимпик в 10 матчах на сборах в Турции одержал девять побед при одной ничьей, с разницей мячей 23:3. Дмитрий Гришко надеется, что команда будет столь надежно играть в обороне и в чемпионате Украины.

"Соперники были разные. Причем разные во всех отношениях — и по уровню игры, и по стилям: словацкая команда имела свой стиль, польская и азербайджанская — свой. В Турции мы пропускали 0,3 гола за матч, теперь главное этот показатель перенести на Favbet Лигу. А то пока в графе "забитые-пропущенные мячи" у нас один из худших показателей", — рассказал Гришко в интервью пресс-службе УПЛ.

Этой зимой у Олимпика не случилось кардинальных изменений в составе, и Гришко надеется, что сплоченность коллектива поможет ей набирать очки в последующих матчах.

"Меня [это] радует! Думаю, это результат труда Висенте Гомеса. Если резко меняешь состав, нужно время, чтобы новые футболисты сыгрались, мы такой роскоши себе позволить не можем, нам надо очки набирать", — добавил Дмитрий.

Олимпик возобновит выступления в чемпионате Украины 23 февраля матчем против ПФК Львов.