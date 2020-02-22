Украина

Украинец забил пятый гол в сезоне.

В матче 23-го тура турецкой Суперлиги Кайсериспор принимал на своем поле Коньяспор.

К концу первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако Кайсериспор сумел сократить разрыв до свистка на перерыв. Голом в составе "желто-красных" отличился нападающий Артем Кравец, который оказался первым на добивании.

Для украинского форварда этот гол стал пятым в 12 матчах в составе Кайсериспора.

Кайсериспор сумел сравнять счет на 88-й минуте благодаря голу Педро Энрике и завершил матч вничью 2:2.

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