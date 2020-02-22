Украинец забил пятый гол в сезоне.
АРТЕМ КРАВЕЦ, KAYSERISPOR FK
22 февраля 2020, 14:25
В матче 23-го тура турецкой Суперлиги Кайсериспор принимал на своем поле Коньяспор.
К концу первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако Кайсериспор сумел сократить разрыв до свистка на перерыв. Голом в составе "желто-красных" отличился нападающий Артем Кравец, который оказался первым на добивании.
Для украинского форварда этот гол стал пятым в 12 матчах в составе Кайсериспора.
Кайсериспор сумел сравнять счет на 88-й минуте благодаря голу Педро Энрике и завершил матч вничью 2:2.
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