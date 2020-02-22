Украина

Подопечные Виктора Скрипника поднялись на вторую строчку турнирной таблицы благодаря победе над Мариуполем (2:1).

В первом матч после возобновления УПЛ встречались представители верхней шестерки – Мариуполь принимал луганскую Зарю. Подопечные Виктора Скрипника ожидаемо забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, перебравшись на чужую половину поля. Там они провели несколько содержательных атак, однако ни одна из них не привела к опасному моменту. Хозяева ответили на это классно разыгранным штрафным, Быков мог переправить мяч в ворота, но не дотянулся до него. После стартовой активности команды на некоторое время успокоились, взяв паузу.

Затем приазовцы завладели инициативу и заработали ряд стандартов, один из которых мог привести к забитому голу. Чурко закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового, но Махарадзе был начеку и не позволил мяч оказаться в сетке. Гости выдержали натиск со стороны соперника, после чего отправились в атаку. Юрченко был близок к тому, чтобы забить, но его хлесткому удару из-за пределов штрафной совсем немного не хватило точности. У луганчан также было несколько возможностей забить после угловых, но сделать это им не удалось.

Подопечные Скрипника проводили атаку за атакой, однако это не помогало Заре забить. А вот мариупольцы были к этому очень близки. Мишнев пробил с близкого расстояния после паса Полегенько, но Махарадзе спас свою команду, удачно выбрав позицию. Позднее гости ответили на это ударом Перовича из пределов штрафной, Гальчук мог уже не выручить, но за него это сделал Яворский, бросившийся под мяч. До окончания первого тайма команды отчаянно пытались открыть счет, но этого так не произошло. Таким образом, первая 45-минутка завершилась с "нулями" на табло.

В дебюте второй половины встречи соперники снова играли на равных, по очереди отдавая мяч во владение друг другу. Со временем луганчане полностью завладели инициативой, оккупировав чужую половину поля. Благодаря этому стали возникать опасные моменты. Хомченовский попытался протолкнуть мяч мимо Гальчука, но вратарь успел сократить дистанцию и выручил свою команду. А через несколько минут подопечные Скрипника таки забили. Дебютант Зари Перович замнкул прострел Тымчика во вратарскую — 0:1.

После забитого гола гости не остановились на достигнутом, и вскоре удвоили преимущество. Леднев нанес дальний прямой удар со штрафного, а Гальчук с ним не справился — 0:2. Уже через две минуты хозяева возродили интригу — Мишнева подхватил мяч в центре поля. протащил его до штрафной площади и пробил точно в дальний угол — 1:2. После голевой феерии команды продолжили атаковать по очереди. Кабаев вскоре мог снова увеличить разрыв в счете, но Владиславу не удалось протолкнуть мяч мимо Гальчука. Немного позднее возможность оформить дубль была у Леднева — Богдан пробил по воротам из пределов штрафной, мяч отрикошетил от Быкова, но Гальчук успел среагировать и эффектно перевел мяч на угловой.

Через несколько минут Чоботенко едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Кочергина, но для Мариуполя все обошлось. В концовке встречи подопечные Бабича отправились вперед большими силами и были очень близки к завоеванию ничьей, но подвела реализация. Чоботенко был обязан забивать с нескольких метров, но непостижимым образом пробил выше ворот. В оставшееся до финального свистка время приазовцы пытались спастись, но опасных моментов больше не создавали. Как итог, Заря одержала непростую победу, хотя бы на время поднявшись на второе место, но уже в ближайшие часы Динамо может вернуть его себе. Мариупольцы же рискуют выпасть из первой шестерки в случае победы Колоса над Александрией.

В 20-м туре УПЛ Мариуполь отправится в гости к черниговской Десне, а Заря примет донецкий Олимпик.

Мариуполь — Заря 1:2

Голы: Мишнев, 69 — Перович, 62, Леднев, 67

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков — Федорчук, Чех (Игнатенко, 46) — Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов — Чурко

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин — Перович (Громов, 78), Хомченовский (Кабаев, 60)

Предупреждения: Чех, Полегенько, Игнатенко, Быков — Чеберко, Юрченко, Перович, Леднев, Тымчик, Вернидуб