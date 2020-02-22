Украина

На данный момент луганчане занимают вторую строчку — как минимум, до окончания игры Динамо — Ворскла.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник доволен победой команды над Мариуполем в 19-м туре чемпионата Украины (2:1).

"Мы бесконечно рады нашей победе. Четыре года тут не выигрывали. Знали, что нас ждет. Было тяжелое поле. Плюс команда соперника борется за попадание в шестерку. Они агрессивно играют дома. Мы же настраивались на борьбу, что, в принципе, и получилось. Самое опасное у Мариуполя — это стандарты. Можно сказать, мы выстояли. Хотя был адреналин и опасные отскоки. Где-то нам повезло, а где-то им. Две команды играли на победу. Мы были чуть удачнее в игре", — цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

Эта победа позволила луганчанам выйти на второе место в турнирной таблице, хотя по итогам тура Динамо может их подвинуть, если обыграет Ворсклу. Виктор Скрипник, однако, весьма уклончиво ответил на вопрос о целях Зари.

"Мы хотим быть там, где сейчас находимся. Создавать конкуренцию ТОП-клубам, что, в принципе, и делаем. Результаты, правда, у нас не всегда положительные. Шахтеру и Александрии дважды уступили. Еще есть, что улучшать. Но вот, как сегодняшний матч, когда побеждаешь на характере и не уступаешь в борьбе, повторюсь, дорогого стоит и закаляет характер. С оптимизмом смотрим вперед", — добавил тренер.

"Заря на втором месте? Это все еще не окончательно. Чемпионат продолжается и все еще играют. Пока мы говорим ни о чем, по большому счету. Все еще впереди, но когда ты не теряешь свои очки, то с удовольствием смотришь в турнирную таблицу".

В следующем туре Заря сыграет с Олимпиком. Игра состоится первого марта.