Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры украинской Премьер-лиги.

Заря в 19-м туре чемпионата Украины на выезде обыграла Мариуполь – 2:1. Отметим, что в этом матче дебютным голом за луганчан отличился черногорец Михайло Перович, а для Дмитрия Хомченовского эта игра стала 150-й в УПЛ.

В 20-м туре УПЛ Мариуполь отправится в гости к черниговской Десне, а Заря примет донецкий Олимпик.

Мариуполь — Заря 1:2

Голы: Мишнев, 69 — Перович, 62, Леднев, 67

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков — Федорчук, Чех (Игнатенко, 46) — Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов — Чурко

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин — Перович (Громов, 78), Хомченовский (Кабаев, 60)

Предупреждения: Чех, Полегенько, Игнатенко, Быков — Чеберко, Юрченко, Перович, Леднев, Тымчик, Вернидуб