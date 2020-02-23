Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и Колосом из с. Ковалевка.

Во время зимней паузы коллектив из Ковалевки наигрывал новые связки в обороне, результатом чего стала полностью новая линия защиты на первую официальную игру в 2020-м году. Изменения коснулись и нападения "колосков", где на острие нашлось место Александру Бондаренко.

"Бронзовый" призер минувшего розыгрыша УПЛ не стал уходить в настолько глубокую ротацию, ограничившись отдельными изменениями в позиция атаки и полузащиты.

Александрия: Панькив — Задерака, Дубра, Бабогло, Шендрик — Банада, Гречишкин, Грицук — Ситало, Довгий, Третьяков.

Запасные: Билык, Мельник, Протасов, Бухал, Запорожан, Иванхо, Устименко.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Смирный, Морозко — Бондаренко.

Запасные: Яшков, Парамонов, Черноморец, Задоя, Антюх, Кожушко, Вильхамссон.

Матч Александрия — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.