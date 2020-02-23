Украина

Команды Романа Санжара и Дмитрия Михайленко не выявили победителя (1:1).

В рамках 19-го тура УПЛ львовские Карпаты принимали Днепр-1. В стане обеих команд произошло множество кадровых изменений в зимнее межсезонье, поэтому им еще нужно время для сыгранности. В дебюте поединка более подготовленными выглядели гости, которые завладели игровым и территориальным преимуществом. Они заработали несколько стандартных положений, однако их подачи не привели к реальной угрозе воротам Кудрика. Со временем Карпаты выровняли игру, но довольно нерешительно шли вперед, быстро вернув мяч сопернику.

Ближе к середине первой половине встречи львовяне перехватили инициативу и стали угрожать воротам соперника. Первый же опасный момент привел к взятию ворот – Пасич прострелил на ближнюю штангу, а Дийе отправил мяч в сетку, опередив Юрчука – 1:0. Через две минуты защитники Днепра-1 едва не организовали курьезный автогол. Гуйе не попал по мячу после флангового прострела, затем он попал в ногу Логинова, а от нее — в штангу. Немного позднее отличиться мог Лях, которого на ударную позицию вывел Назарина. Ростислав пробил низом, но Юрчук успел среагировать на этот удар и спас свою команду.

"Львы" еще какое-то время контролировали ход игры, после чего отдали мяч во владению сопернику. У подопечных Дмитрия Михайленко долго ничего не получалось, но им все же удалось восстановить паритет до ухода на перерыв. Сделали они это довольно просто – Коркишко отдал классный пас на Полевого, Владимир прострелил во вратарскую, а Супряга без какого-либо сопротивления отправил мяч в ворота – 1:1. До окончания первой 45-минутки на поле больше ничего выдающегося не произошло, так что команды отправились отдыхать при ничейном счете.

Начало второй половины встречи проходило в равной борьбе. Команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга. Затем хозяева завладели инициативой, лишь изредка отдавая ее сопернику. Подопечные Санжара проводили много времени на чужой половине поля, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. "Львы" действовали впереди довольно примитивно, так что днепряне легко сдерживали натиск со стороны соперника. Правжа, в одном из эпизодов они опять едва не организовали автогол. Полевой пробил по собственным воротам после подачи Дийе, но, к его счастью, мяч разминулся со створом.

Карпаты продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, однако это не приносило никаких дивидендов, ведь даже не наносили прицельных ударов по воротам, а Юрчук пребывал без серьезной работы. Со временем гости выровняли игру, уведя ее со своей половины поля, что давало им надежду даже забить. Подлило масло в огонь удаление защитника хозяев Дубинчака, который получил вторую желтую карточку. После этого подопечные Михайленко стали действовать смелее и пытались вырвать победу, но не создали у чужих ворот ничего стоящего. Как итог, команды обошлись без забитых голов во втором тайме и были вынуждены довольствоваться ничейным результатом по итогам встречи.

В 20-м туре Карпаты отправятся в гости к ковалевскому Колосу, а Днепр-1 примет киевское Динамо.

Карпаты — Днепр-1 1:1

Голы: Дийе, 24 — Супряга, 41

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)