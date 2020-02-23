Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и черниговской Десной.

Напряженные будни Лиги Европы стали причиной для тренерского штаба "горняков" выпустить на первую для Шахтера игру 2020-го года в Украинской Премьер-лиги далекий от оптимального состав. Изменения коснулись каждой линии. В частности, место в воротах займет юный Анатолий Трубин, фланги обороны составят Додо и Маркиньос Сиприано, а трио под нападающим составят Тете, Макрос Антонио и Евгений Коноплянка.

У Десны отмечаем появление с первых минут "зимних" новичков в лице Йонаса Тамма, Левана Арвеладзе, Алексея Гуцуляка и Андрея Тотовицкого.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Патрик — Тете, Маркос Антонио, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Исмаили, Тайсон, Марлос, Майкон, Сикан.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Гуцуляк, Тотовицкий, Домбровский, Картушов — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Кузик, Хлебас, Старенький, Будковский, Западня.

Матч Шахтер — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.