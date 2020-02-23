Украина

Коллектив Каштру обошелся без пропущенного мяча благодаря первому в истории УПЛ просмотру VAR в ситуации забитым голом, после чего дожал соперника в компенсированное время (1:0).

Пришел черед и действующему чемпиону Украины вернуться к перипетиям внутренней арены для проведения матча девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги. Газон на ОСК "Металлист" в морозном Харькове еще не успел остыть после противостояния "горняков" в Лиги Европы против португальской Бенфики, как на него пожаловала черниговская Десна под руководством Александра Рябоконя.

Четвертая команда чемпионата, на момент ухода на зимнюю паузу, намеревалась продолжить свой путь в борьбе за право подняться выше по турнирной таблице. Позиции черниговчан были атакованы Александрией Владимира Шарана, которая имела одинаковое количество очков с Десной перед началом отчетного тура, поэтому давать бой Шахтеру коллективу Рябоконя пришлось бы в любом случае. Да и тенденция не отмечаться голом в воротах Каниболоцкого и Пятова явно не давала спокойствия "северянам".

В отчетной встрече Луиш Каштру решил дать возможность перевести дух сразу семи игрокам, которые выходили на игру против Бенфики. Вместо них, игровое время получили представители ближайшего резерва, среди которых внимание больше всего уделялось связке Тете – Додо на правом фланге атаки дончан. Эти двое бразильцев создавали скорость для наступления Шахтера, однако в завершающей фазе Мораес продолжал показывать неуверенную игру.

Вполне возможно, что Десне стоило сыграть с более атакующей позиции, с учетом столь видоизмененного состава оппонентов, однако коллектив Костышина так и не решился в первой половине нагружать работой юного Анатолия Трубина. В то же самое время, единственный реально острый момент за всю первую половину со стороны Шахтера не смог реализовать Тете, когда Паст потащил его удар по центру ворот из правой половины штрафной.

До середины второго тайма "горнякам" не удавалось настроить переход из обороны в атаку, побороть что им серьезно помог эпизод при розыгрыше углового на левом фланге со стороны соперников. Гуцуляк отправил мяч в сетку ворот Трубина ударом с границы штрафной, однако впервые в истории УПЛ система VAR была задействована для принятия окончательного решения по забитому мячу — в офсайде был Филиппов во время подготовки передачи для партнера.

После этого эпизода, в головах у игроков хозяев поля начал выстраиваться план по взятию ворот соперника, для реализации которого было необходимо привлечь игроков из основной обоймы. Выход на поле Тайсона, Марлоса и Исмаили подействовал не моментально, а решающий аккорд пришелся лишь на компенсированное время, когда к украинцу и бразильцу присоединился Мораес в позиционном розыгрыше мяча, а завершающий прострел Тайсона с правого фланга удар пяткой от Марлоса поставил окончательную точку в поединке.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет в Полтаве против Ворсклы, а Десна в Чернигове будет принимать Мариуполь.

Шахтер — Десна 1:0

Гол: Марлос, 90+4



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) — Степаненко, Патрик — Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка — Мораес.



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) — Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.