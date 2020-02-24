Испанский наставник прокомментировал поражение команды.
Висенте Гомес, ФК Олимпик
24 февраля 2020, 06:24
Главный тренер Олимпик Висенте Гомес поделился своим мнением о результате матча со Львовом (0:1) в 19-м туре УПЛ.
"Очень плохая игра в нашем исполнении. Нам не удалось показать свой стиль. Соперник высоко прессинговал и вынудил нас больше играть длинными передачами.
Обе команды практически ничего не показали в атаке. Львов сумел реализовать едва ли не единственный свой момент.
Да, мы побеждали на сборах, но товарищеские матчи не отражают реальной картины о готовности команды. Сегодняшняя игра была тестом для Олимпика, с которым мы не справились. Будем делать выводы и готовиться к следующему поединку", – приводит слова Гомеса официальный сайт клуба.
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