Украина

Испанский наставник прокомментировал поражение команды.

Главный тренер Олимпик Висенте Гомес поделился своим мнением о результате матча со Львовом (0:1) в 19-м туре УПЛ.

"Очень плохая игра в нашем исполнении. Нам не удалось показать свой стиль. Соперник высоко прессинговал и вынудил нас больше играть длинными передачами.

Обе команды практически ничего не показали в атаке. Львов сумел реализовать едва ли не единственный свой момент.

Да, мы побеждали на сборах, но товарищеские матчи не отражают реальной картины о готовности команды. Сегодняшняя игра была тестом для Олимпика, с которым мы не справились. Будем делать выводы и готовиться к следующему поединку", – приводит слова Гомеса официальный сайт клуба.

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