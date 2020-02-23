Ярослав Богунов принес результат своей команде точным ударом во втором тайме (1:0).
ПФК Львов — Олимпик, фото ФК Олимпик
23 февраля 2020, 21:30
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Олимпик — ФК Львов 0:1
Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк — Сабино, Шина
Гол: Богунов, 84
Олимпик: Крынский — Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко — Цымбалюк — Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61) — Шахаб.
ПФК Львов: Пеньков — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82) — Алваро.