Украина

Фанаты показали низкую посещаемость матчей 19-го тура чемпионата Украины.

Официальный сайт УПЛ сообщил, что поединки 19-го тура суммарно посетило 8728 болельщиков. Этот показатель является рекордно низким.

Лучшая посещаемость была на матче Шахтер – Десна (3469 зрителей), а самая низкая – Олимпик – ПФК Львов (357 болельщиков).

Напомним, что матч Динамо – Ворскла проходил без зрителей по решению КДК УАФ. Трибуны посетили дети до 14 лет из школ Киева, но это не вносилось в протокол.

Отметим, что в среднем посещаемость за тур составила 1746 зрителя. Примечательно, что в прошлом сезоне средняя посещаемость составила 4156 болельщиков.

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