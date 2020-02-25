Шахтер с Динамо могут сыграть 21 марта и 25 апреля: жребий календаря второго этапа УПЛ

Украина

Чтобы игры украинских грандов состоялись в эти даты, Динамо нужно в трех оставшихся турах первого этапа не упустить второе место.

Украинская Премьер-лига провела жеребьевку календаря второго этапа чемпионата Украины по футболу. Команды обозначены согласно месту, которое они займут по итогам первой части турнира (22 туров).

Пока что доподлинно известно лишь то, что Шахтер после 22 тура будет занимать первое место. Позиции всех остальных команд в таблице могут меняться.

Если предположить, что Динамо удержит преимущество перед Зарей, Десной и Александрией, и займет второе место по итогам 22 туров, то "украинское Эль Класико" состоится 21 марта в Харькове и 25 апреля в Киеве.