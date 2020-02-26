Украина

Вашему вниманию некоторые статистические итоги 19-го тура УПЛ.

Состоялись поединки 19-го тура украинской Премьер-лиги, которые дали старт весенней части сезона в отечественном футболе.

Пресс-служба лиги опубликовала некоторые статистические показатели прошедшего тура.

- Больше всех ударов по воротам нанесли игроки Динамо в матче против Ворсклы — 19 (из которых два стали результативными);

- Наибольшее количество передач выполнили игроки Шахтера в игре против Десны — 733;

- Лучший показатель по владению мячом также у "горняков" — 71,2%;

- Больше всех навесов в штрафную сделала Александрия в игре против Колоса — 22;

- Игроки Шахтера выполнили наибольшее число обводок — 45;

- Динамо и луганская Заря против Мариуполя совершили наибольшее количество касаний в чужой штрафной площадке — 34;

- Игроки ковалевского Колоса больше всех нарушали правила — 23.

Вашему вниманию итоги 19-го тура УПЛ.

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