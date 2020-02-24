Украина

Football.ua подводит итоги стартового тура весенней части сезона в украинской Премьер-лиге.

Отечественный футбол вернулся на родные стадионы. После длительной зимней паузы и ряда товарищеских поединков нашим клубам вновь нужно играть на результат. Некоторые исходы в 19-м туре удивили. А некоторые могли бы удивить, если бы не VAR. Обо всем по подробнее.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19 ТУР

Мужская битва на "деревенском огороде". Заря оказалась сильнее Мариуполя

обзор матча

Весенняя часть сезона стартовала в Мариуполе, где одноименный коллектив принимал луганскую Зарю. Это был очень важный матч для обеих команд. "Приазовцы" борются за место в первой шестерке, луганчане не отпускают амбиции свергнуть Динамо со второй строчки. Игра, как и все предыдущие матчи Мариуполя и Зари, вышла крайне боевой, со множеством голевых моментов. Но. Игра могла бы быть еще куда-более привлекательной, если бы не болото, которое появилось на газоне из-за дождя. Естественно, к таким климатическим условиям мы привыкли. Но почему команда, которая претендует играть каждый год в еврокубках не задумывалась о более качественном уходе за своим газоном, чтобы даже в такую плохую погоду оно не превращалось в болото?

Мариуполь — Заря 1:2

Голы: Мишнев, 69 — Перович, 62, Леднев, 67

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Кулаков, 80), Быков — Федорчук, Чех (Игнатенко, 46) — Топалов (Фомин, 64), Мишнев, Горбунов — Чурко

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Леднев (Лунев, 90), Юрченко, Кочергин — Перович (Громов, 78), Хомченовский (Кабаев, 60)

Предупреждения: Чех, Полегенько, Игнатенко, Быков — Чеберко, Юрченко, Перович, Леднев, Тымчик, Вернидуб.

Подопечные Виктора Скрипника ожидаемо забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, перебравшись на чужую половину поля. Там они провели несколько содержательных атак, однако ни одна из них не привела к опасному моменту. Хозяева ответили на это классно разыгранным штрафным, Быков мог переправить мяч в ворота, но не дотянулся до него. После стартовой активности команды на некоторое время успокоились, взяв паузу. Затем приазовцы завладели инициативой и заработали ряд стандартов, один из которых мог привести к забитому голу. Чурко закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового, но Махарадзе был начеку и не позволил мячу оказаться в сетке. Гости выдержали натиск со стороны соперника, после чего отправились в атаку. Юрченко был близок к тому, чтобы забить, но его хлесткому удару из-за пределов штрафной совсем немного не хватило точности. У луганчан также было несколько возможностей забить после угловых, но сделать это им не удалось.

Подопечные Скрипника проводили атаку за атакой, однако это не помогало Заре забить. А вот мариупольцы были к этому очень близки. Мишнев пробил с близкого расстояния после паса Полегенько, но Махарадзе спас свою команду, удачно выбрав позицию. Позднее гости ответили на это ударом Перовича из пределов штрафной, Гальчук мог уже не выручить, но за него это сделал Яворский, бросившийся под мяч. До окончания первого тайма команды отчаянно пытались открыть счет, но этого так и не произошло. Таким образом, первая 45-минутка завершилась с "нулями" на табло. В дебюте второй половины встречи соперники снова играли на равных, по очереди отдавая мяч во владение друг другу. Со временем луганчане полностью завладели инициативой, оккупировав чужую половину поля. Благодаря этому стали возникать опасные моменты. Хомченовский попытался протолкнуть мяч мимо Гальчука, но вратарь успел сократить дистанцию и выручил свою команду. А через несколько минут подопечные Скрипника таки забили. Дебютант Зари Перович замкнул прострел Тымчика во вратарскую — 0:1.

После забитого гола гости не остановились на достигнутом и вскоре удвоили преимущество. Леднев нанес дальний прямой удар со штрафного, а Гальчук с ним не справился — 0:2. Уже через две минуты хозяева возродили интригу — Мишнева подхватил мяч в центре поля. протащил его до штрафной площади и пробил точно в дальний угол — 1:2. После голевой феерии команды продолжили атаковать по очереди. Кабаев вскоре мог снова увеличить разрыв в счете, но Владиславу не удалось протолкнуть мяч мимо Гальчука. Немного позднее возможность оформить дубль была у Леднева — Богдан пробил по воротам из пределов штрафной, мяч отрикошетил от Быкова, но Гальчук успел среагировать и эффектно перевел мяч на угловой.

Через несколько минут Чоботенко едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Кочергина, но для Мариуполя все обошлось. В концовке встречи подопечные Бабича отправились вперед большими силами и были очень близки к завоеванию ничьей, но подвела реализация. Чоботенко был обязан забивать с нескольких метров, но непостижимым образом пробил выше ворот. В оставшееся до финального свистка время приазовцы пытались спастись, но опасных моментов больше не создавали. Как итог, Заря одержала непростую победу и продолжает держать в напряжении киевское Динамо. Мариупольцы же вновь вне топ-6 — за три тура до конца первого этапа.

Неуступчивая Ворскла или опять слабое Динамо? Киевляне лишь в концовке домашнего матча добыли три очка против полтавчан

обзор матча

В матче первого круга в Полтаве Динамо добыло, пожалуй, самую уверенную победу для себя в текущем сезоне — 5:0. В матче второго круга на родном, но пустом стадионе Динамо имени Лобановского лишь на 90+ они смогли вырвать победу. Динамо опять продолжает нестабильную колыбель или же Ворскла при Максимове прибавила?

Также стоит отметить, что в матче Динамо — Ворскла впервые в истории УПЛ работала система VAR, однако надобности ее применять в этом матче не было.

Динамо - Ворскла 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 — Степанюк, 62

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Де Пена, 76) — Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Вербич — Русин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Шехич, Пуцлин (Габелок, 83), Ребенок (Якубу, 65) — Кулач, Степанюк (Артур, 70)

Предупреждения: Кане, Шехич, Кулач.

Киевляне ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, но не оказывали давления на чужую штрафную. Затем гости на некоторое время перехватили инициативу, провели несколько атак, но до опасных моментов дело не дошло. Выдержав паузу, подопечные Алексея Михайличенко вернули мяч себе и даже забили гол, но он справедливо не был засчитан из-за офсайда. Хозяева проводили много времени в атаке, но не могли вскрыть оборону соперника. Киевляне пытались компенсировать это заработанными стандартами, но их подачи ни к чему не приводили. В середине первого тайма полтавчане неожиданно едва не повели в счете. Кулач мог забивать после прострела Шехича, но пробил прямо в Бущана из выгодной позиции. На этом опасные моменты у ворот Динамо в первой половине встречи завершились, а вот хозяева могли забить несколько раз.

Первая возможность отличиться была у Вербича благодаря заработанному штрафному, но Вербич не смог перебросить мяч через стенку. Позднее прямой удар нанес уже Дуэлунд, который попал по воротам, но Резник не дал мячу залететь в сетку, переведя мяч на угловой. В другом эпизоде голкипер Ворсклы был уже бессилен после удара Миколенко, но удар Виталия оказался неточным. До окончания первой половины встречи киевляне отчаянно пытались забить, но не смогли дожать соперника. После возобновления игры киевляне снова активно пошли вперед, и едва не забили уже на второй минуте тайма. Вербич пробил в касание после паса Дуэлунда, после чего мяч угодил в штангу. Но через три минуты хозяевам таки удалось забить быстрый гол. Буяльский получил пас от Русина и подавал на дальнюю штангу, но мяч срезался с его ноги и залетел в ворота, а Резник проспал этот эпизод — 1:0. Еще через несколько минут Дуэлунд мог удвоить преимущество Динамо, но Резник справился с его прицельным ударом из-за пределов штрафной.

Подопечные Михайличенко продолжали предпринимать попытки забить второй гол, обосновавшись на чужой половине поля, однако у них возникали трудности с созданием опасных моментов. А на 62-й минуте они внезапно пропустили — Пердута выложил мяч на голову Степанюку, а Руслан отправил его в ворота — 1:1. Пропустив, киевляне не растерялись, снова отправившись в активное наступление на ворота Резника. В одном из эпизодов Миколенко покатил мяч во вратарскую на Караваева, который был перед пустыми воротами, но Сапаю удалось опередить Александра и героически выбить мяч на угловой.

Ближе к окончанию встречи хозяева практически всем составом переехали на чужую половину поля. Но количество игроков в атаке не давало никакого качества. Кроме того, Динамо могло еще и пропустить, забей Пердута из выгодной позиции, но Игорь пробил крайне неудачно, простив соперника. У команды Михайличенко ничего не получалось впереди, казалось, что они так и не смогут забить, но у них все же получилось. В компенсированное время Резник отразил удар Русина, а Вербич оказался первым на добивании и в падении отправил мяч в сетку, принеся своей команде очень тяжелую победу. Таким образом, киевляне начали вторую часть сезона с виктории, которая вернула им вторую строчку турнирной таблицы.

Драматическая победа Колоса над Александрией в логове соперника

обзор матча

Программа воскресных матчей в УПЛ открывалась параллельно двумя встречами. Одна из них была в Кировоградской области. Бронзовый призер чемпионата и экс-участник группового этапа Лиги Европы Александрия принимала дебютанта лиги ковалевский Колос. Матч, как и подобает украинскому футболу, был богат на немалое количество единоборств. Однако, стоит отметить и качество игры команд, которые играли свой первый матч после зимнего перерыва. И Александрия, и Колос моментами (во втором тайме) показывали действительно яркие тактические решения.

Александрия — Колос 1:2

Голы: Ситало, 61 — Смирный, 46, 90+2

Александрия: Панькив — Банада, Дубра, Бабогло (Бухал, 52), Шендрик — Гречишкин — Задерака (Протасов, 52), Грицук, Довгий (Устименко, 78), Третьяков — Ситало.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов (Задоя, 90+3), Ориховский — Ильин, Смирный, Морозко (Вильхамссон, 71) — Бондаренко (Кожушко, 80).

Предупреждения: Бабогло, Довгий, Ситало — Петров, Бондаренко, Волынец, Смирный.

Удивить качественной и содержательной игрой в первом тайме отчетного поединка ни одной из команд так и не удалось. Все старания футболистов сводились к безадресным подачам с флангов или забросов из глубины поля в штрафную, где кто-то из форвардов должен был цепляться за мяч. Применение дальнобойной артиллерии тоже не помогло, а за 45 игровых минут мяч так ни разу и не пошел в створ ворот, что облегчило участь голкиперов. Александрии не хватало банальной идеи в завершающей трети атак. В то же время, Колос старался избежать получение стандартов соперником, дабы обезопасить себя от возможного подключения Банады.

Все, что не сказали команды в первой половине, им удалось воплотить в оставшееся время поединка. Не успели игроки Колоса ввести мяч в игру ударом из центра поля, как им удалось подойти к чужим владениям. Через ноги Павла Ориховского, владение перешло на подступы к штрафной Панькива для Евгения Смирного, который не стал затягивать с исполнением прицельного удара под основание ближней штанги.

Окончательную ясность в судьбу встречи внесли ошибки центров обороны обеих команд. Вначале, ошиблись защитники гостей, когда Петров не смог попасть по мячу во время заброса Дубры со своей половины поля, что мигом создало возможность для Ситало обойти на скорости голкипера, уложить Гавриша ложным замахом, и пробить по пустым воротам — гроссмейстерский гол! А уже в компенсированное время, Дубра увлекся игрой на правом фланге, пропустил себе за спину рывок Кожушко, которому не составило труда затем выдать передачу на пустые ворота для Смирного.

Помимо непосредственно результативных моментов, в игре присутствовало также одно спорное решение арбитра о не назначении пенальти в ворота Колоса за попадание мяча в локоть Кириллу Петрову внутри штрафной площадки. Гости, преимущественно, отвечали соперникам путем дальних ударов, во время одного из которых Богданов мог вполне стать автором гола тура, однако лишь потянул мышцу внутренней поверхности бедра, а Панькив справился с его выстрелом под перекладину. Вот так Александрия и пропустила коллектив Костышина в верхнюю половину турнирной таблицы.

Карпаты наконец-то начали играть в футбол, однако это не помогло им добыть победу против Днепра-1

обзор матча

Афиша матча навевает определенную ностальгию. Днепряне приехали во Львов играть против Карпат. Лет семь-восемь назад это был бы центральный матч тура. Тем не менее, несмотря на удручающее положение клубного украинского футбола, матч Карпат и Днепра-1 выдался весьма интересным для зрителей.

Карпаты — Днепр-1 1:1

Голы: Дийе, 24 — Супряга, 41

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 90)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение).

В дебюте поединка более подготовленными выглядели гости, которые завладели игровым и территориальным преимуществом. Они заработали несколько стандартных положений, однако их подачи не привели к реальной угрозе воротам Кудрика. Со временем Карпаты выровняли игру, но довольно нерешительно шли вперед, быстро вернув мяч сопернику. Ближе к середине первой половины встречи львовяне перехватили инициативу и стали угрожать воротам соперника. Первый же опасный момент привел к взятию ворот – Пасич прострелил на ближнюю штангу, а Дийе отправил мяч в сетку, опередив Юрчука – 1:0. Через две минуты защитники Днепра-1 едва не организовали курьезный автогол. Гуйе не попал по мячу после флангового прострела, затем он попал в ногу Логинова, а от нее — в штангу. Немного позднее отличиться мог Лях, которого на ударную позицию вывел Назарина. Ростислав пробил низом, но Юрчук успел среагировать на этот удар и спас свою команду.

"Львы" еще какое-то время контролировали ход игры, после чего отдали мяч во владение сопернику. У подопечных Дмитрия Михайленко долго ничего не получалось, но им все же удалось восстановить паритет до ухода на перерыв. Сделали они это довольно просто – Коркишко отдал классный пас на Полевого, Владимир прострелил во вратарскую, а Супряга без какого-либо сопротивления отправил мяч в ворота – 1:1. До окончания первой 45-минутки на поле больше ничего выдающегося не произошло, так что команды отправились отдыхать при ничейном счете.

Начало второй половины встречи проходило в равной борьбе. Команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга. Затем хозяева завладели инициативой, лишь изредка отдавая ее сопернику. Подопечные Санжара проводили много времени на чужой половине поля, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. "Львы" действовали впереди довольно примитивно, так что днепряне легко сдерживали натиск со стороны соперника. Правда, в одном из эпизодов они опять едва не организовали автогол. Полевой пробил по собственным воротам после подачи Дийе, но, к его счастью, мяч разминулся со створом.

Карпаты продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, однако это не приносило никаких дивидендов, ведь они даже не наносили прицельных ударов по воротам, а Юрчук пребывал без серьезной работы. Со временем гости выровняли игру, уведя ее со своей половины поля, что давало им надежду даже забить. Подлило масло в огонь удаление защитника хозяев Дубинчака, который получил вторую желтую карточку. После этого подопечные Михайленко стали действовать смелее и пытались вырвать победу, но не создали у чужих ворот ничего стоящего. Как итог, команды обошлись без забитых голов во втором тайме и были вынуждены довольствоваться ничейным результатом по итогам встречи.

Центральный матч тура. Отмененный VAR'ом гол Десны и драматическая концовка, в которой Шахтер вновь добыл три очка

обзор матча

В Харькове играли действующий и будущий чемпион страны против команды-открытия этого сезона. Шахтер уверенно идет к своему очередному чемпионству, однако стартовый тур весенней части УПЛ дался им нелегко. Сюда же можем прибавить эмоциональное и физическое истощение после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1). Не сказать, что команда Александра Рябоконя продемонстрировала футбол высшего сорта, но "северяне" очень подготовлено подошли к матчу против гранда. Они имели и свои моменты, и качественно защищались, вплоть до 90+...

Также в данном поединке зафиксировано историческое событие для УПЛ. Впервые в Украине был отменен гол после просмотра VAR.

Шахтер — Десна 1:0

Гол: Марлос, 90+4



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) — Степаненко, Патрик — Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка — Мораес.



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) — Филиппов (Будковский, 89).

Предупреждения: Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Мостовой.

В отчетной встрече Луиш Каштру решил дать возможность перевести дух сразу семи игрокам, которые выходили на игру против Бенфики. Вместо них, игровое время получили представители ближайшего резерва, среди которых внимание больше всего уделялось связке Тете – Додо на правом фланге атаки дончан. Эти двое бразильцев создавали скорость для наступления Шахтера, однако в завершающей фазе Мораес продолжал показывать неуверенную игру.

Вполне возможно, что Десне стоило сыграть с более атакующей позиции, с учетом столь видоизмененного состава оппонентов, однако коллектив Рябоконя так и не решился в первой половине нагружать работой юного Анатолия Трубина. В то же самое время, единственный реально острый момент за всю первую половину со стороны Шахтера не смог реализовать Тете, когда Паст потащил его удар по центру ворот из правой половины штрафной.

До середины второго тайма "горнякам" не удавалось настроить переход из обороны в атаку, побороть что им серьезно помог эпизод при розыгрыше углового на левом фланге со стороны соперников. Гуцуляк отправил мяч в сетку ворот Трубина ударом с границы штрафной, однако впервые в истории УПЛ система VAR была задействована для принятия окончательного решения по забитому мячу — в офсайде был Филиппов во время подготовки передачи для партнера.

После этого эпизода, в головах у игроков хозяев поля начал выстраиваться план по взятию ворот соперника, для реализации которого было необходимо привлечь игроков из основной обоймы. Выход на поле Тайсона, Марлоса и Исмаили подействовал не моментально, а решающий аккорд пришелся лишь на компенсированное время, когда к украинцу и бразильцу присоединился Мораес в позиционном розыгрыше мяча, а завершающий прострел Тайсона с правого фланга удар пяткой от Марлоса поставил окончательную точку в поединке.

ФК Львов неожиданно в гостях обыграл Олимпик

обзор матча

Донецкий Олимпик стал главным сюрпризом концовки осенней части УПЛ. Находясь на последнем месте в турнирной таблице, с приходом Висенте Гомеса, команда не только смогла наладить свою игру, но и всерьез выкарабкаться из дна таблицы в непосредственную близость к топ-6. Также "олимпийцы" провели самые эффективные зимние сборы, среди всех команд УПЛ, если учитывать результаты спаррингов. Однако, в первом же матче весенней части они споткнулись о ФК Львов.

Команда из культурной столицы Украины пока что не удивила ничем. Пока что это та же команда, которая была осенью — без каких-либо ярких игровых идей. Однако, Егише Меликян еще не сказал всего, а победа над донецким Олимпиком явно прибавит львовянам уверенности.

Олимпик — ФК Львов 0:1

Гол: Богунов, 84.

Олимпик: Крынский — Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко — Цымбалюк — Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61) — Шахаб.

ПФК Львов: Пеньков — Гончар, Братков, Борзенко, Татарков — Приймак — Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82) — Алваро.

Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк — Сабино, Шина.

Слишком ненасыщенной моментами были первые 45 минут игрового времени. Эффектный сейв Пенькова из левой девятки своих ворот после мощного выстрела Никиты Кравченко из-за пределов штрафной был единственным обособленным моментом на две команды, который хотя бы мог иметь статус голевого. Пару грубых силовых приемов во время борьбы за мяч также присутствовали, а вот на большее фантазии команд не хватило. Да и не было перед кем хвастаться — "фантазеры" вновь не смогли завлечь на свою игру достаточное число болельщиков.

Если кто-то и остался досматривать второй тайм этого поединка, то ждать хотя бы малейшего намека на угрозу воротам пришлось достаточно долго. Рывок Шахаба через всю половину поля соперников в районе 60-й минуты был редким эпизодом успешных действий Олимпика в атаке в этом поединке. ФК Львов же поступил намного проще, выдержав паузу вплоть до конца встречи, пока вышедшие на замену игроки окончательно освоятся на футбольном поле.

Во время проведения единственного гола в этой встрече "золотым львам" пригодилась скорость Алваро на левом фланге. Бразилец уверенно воспользовался оставленной защитниками зоной вдоль боковой, после чего прострелил из пределов штрафной на дальнюю штангу, где Ярослав Богунов уже был готов стелиться в подкате, замыкая передачу партнера. А поскольку в столь медленном течении дел на футбольном поле командам было бы грешно рассчитывать на большее числом моментов, то победу гостей можно было смело заворачивать в подарочную упаковку.

Посещаемость

Количество болельщиков на трибунах во время первого тура УПЛ в 2020-м году не удивило. Аншлагов на аренах не было. Самым посещаемым поединком стал центральный матч тура. На встречу Шахтера и Десны в Харькове пришло посмотреть 3,5 тыс болельщиков.

Де-юре, самым "пустым" поединком получилась встреча Динамо и Ворсклы, которая по официальным документам числится как без болельщиком. Однако, если посчитать то количество детей до 14 лет, которым было позволено посетить данный матч, то этот поединок явно оказался бы выше в списке, чем матч Олимпик — Львов, состоявшийся днем позже на том же стадионе.

Матч Число зрителей Шахтер — Десна 3 469 Карпаты — Днепр-1 2 135 Мариуполь — Заря 1 570 Александрия — Колос 1 197 Олимпик — Львов 357 Динамо — Ворскла 0

Статистика по игрокам

Жуниор Мораес продолжает удерживать лидерские позиции сразу в двух гонках — бомбардирской и по системе гол+пас. В прошедшем туре бразильский украинец результативными действиями не отмечался, что позволило его ближайшим преследователям немного сократить дистанцию. К примеру, Богдану Ледневу, Марлосу и Тайсону.

Бомбардиры



Ассистенты



Гол+пас

Турнирная таблица

На первой строчке ничего не меняется. Шахтер уверенно идет к очередному чемпионству, уже полностью концентрируясь на еврокубках. Динамовцы, вылетев из международных соревнований, акцент теперь будут делать на победу в Кубке Украины и на втором месте в УПЛ, которое даст путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Киевлян поджимает Заря, которая будет бороться за второе место до самого конца чемпионата, что не может не радовать.

Десна хоть и уступила Шахтеру, но смогла удержать четвертое место, не отдав его Александрии, которая неожиданно оступилась на Колосе. Тем не менее, данная победа помогла ковалевцам попасть в топ-6, на одно очко опережая Мариуполь.

До окончания первого этапа чемпионата осталось три тура. И уже есть первая команда, которая уже даже теоретически не сможет попасть в топ-6 — это львовские Карпаты. Сейчас "львам" осталось бороться лишь за собственную жизнь. При чем как в "футбольных кабинетах", так и на футбольном поле.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О Потенциальная путевка 1 Шахтер 19 17 2 0 51 9 42 53 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Динамо Киев 19 12 3 4 38 13 25 39 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов 3 Заря 19 11 4 4 36 17 19 37 Групповой этап Лиги Европы 4 Десна 19 10 3 6 29 14 15 33 3 квалификационный раунд Лиги Европы 5 Александрия 19 10 3 6 24 19 5 33 Плей-офф за еврокубки 6 Колос 19 7 2 10 20 32 -12 23 Плей-офф за еврокубки 7 Мариуполь 19 5 7 7 18 28 -10 22 Плей-офф за еврокубки 8 Днепр-1 19 5 4 10 19 29 -10 19 Плей-офф за еврокубки 9 Олимпик 19 5 3 11 16 33 -17 18 10 ПФК Львов 19 5 3 11 15 32 -17 18 Плей-офф за выживание 11 Ворскла 19 4 2 13 13 35 -22 14 Плей-офф за выживание 12 Карпаты 19 2 6 11 16 34 -18 12 Вылет в Первую лигу

Следующий тур

Программа 20-го тура стартует в Днепре, где местный коллектив примет киевское Динамо. Мачт состоится в пятницу, 28-го февраля. На следующий день, помимо матчей Колос-Карпаты и Львов-Александрия, состоится центральный матч тура. В Чернигов приедет Мариуполь, где встретится с Десной. А уже в воскресенье, в первый день весны Заря в Запорожье примет Олимпик Висенте Гомеса, а Шахтер после лиссабонского вояжа в Лиге Европы поедет в Полтаву, где попытается деклассировать Ворсклу.

В предстоящем туре система VAR вновь будет функционировать в двух матчах. На сей раз счастливчиками окажутся Днепр-Арена, где сыграют Днепр-1 и Динамо и Славутич-Арена, где встретятся Заря и Олимпик.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua