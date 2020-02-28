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Football.ua анонсирует поединок УПЛ между Днепром-1 и Динамо.

За три тура до конца первого этапа украинской Премьер-лиги на Днепр-Арене состоится поединок между Днепром-1 и Динамо. Хозяева поля нуждаются в завоевании очков, так как находятся на грани попадания в топ-6.

28 февраля, пятница, 19:00. Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Программу 20-го тура УПЛ откроет поединок в Днепре. Днепрянам кровь из носу нужны очки, если команда сохраняет амбиции попасть в топ-6 по итогам первого этапа. Данное достижение безусловно сделает для клуба текущий сезон успешным. С другой стороны Динамо, которое также не желает терять очки, ведь во всю идет борьба за второе лигочемпионовское место в турнирной таблице с Зарей.

Примечательно, что у обоих команд нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, если не брать в учет Артема Беседина, о котором можно забыть до 19 декабря этого года. Тем не менее, днепряне не смогут рассчитывать в данном поединке на Сергея Булецу, который находится в клубе в аренде из того таки Динамо и не сможет сыграть по условиям арендного соглашения. Другой арендованный у Динамо игрок Владислав Супряга против "бело-синих" сыграть сможет. Таковым был договор еще при трансфере Владислава в Динамо в 2018-м.

Отдельно стоит отметить, что в данном поединке вновь будет работать система VAR, которая дебютировала в украинском чемпионате в предыдущем туре. Днепр-Арена впервые столкнется с данной системой. Видеопомощником Екатерины Монзуль станет Евгений Арановский, который заменит Николая Балакина, который изначально должен был занять данную позицию. Однако, из-за болезни последнего произошла судейская ротация.

В предыдущем туре Днепр-1 сыграл вничью со львовскими Карпатами и отдалился от первой шестерки на четыре очка. Киевляне же дома не без проблем обыграли Ворсклу (2:1). Подопечные Алексея Михайличенко хоть и доминировали на поле, но вновь были беззубы во многих игровых аспектах. Будущий поединок на Днепр-Арене также не будет легкой прогулкой для столичного гранда, ведь Днепру-1 и ничья будет за счастье.

На официальном уровне Днепр-1 и Динамо встречались дважды: в апреле 2018-го в рамках полуфинала Кубка Украины (4:1 в пользу Динамо на Днепр-Арене) и в сентябре прошлого года в первом круге первого этапа текущего сезона на НСК Олимпийском (2:0 в пользу Динамо).

Что касается стартовых составов на игру, вполне возможно, что гости применят ротацию на некоторых позициях. Справа в защите может выйти Александр Караваев, а место в рамке может занять Денис Бойко. Нельзя исключать появление на позиции левого фулбека и Йосипа Пиварича. В центре поля, скорее всего, сыграет тройка Сидорчук-Шепелев-Дуэлунд, которая органично смотрелась в игре против Ворсклы. Особенно порадовал датчанин после длительного отсутствия из-за травмы.

У Днепра-1 дебютировать может воспитанник "бело-синих" форвард Алексей Хобленко, перебравшийся к днепрянам зимой из брестского Динамо, но пропустивший матч с Карпатами из-за болезни. Позицию Сергея Булецы слева на фланге (именно там он играл против Карпат) успешно сможет закрыть Дмитрий Коркишко. На остальных позициях вряд ли стоит ожидать изменений по сравнению с матчем против Карпат.