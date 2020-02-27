Украина

Львовяне готовятся ко встрече с Александрией после победы над Олимпиком.

Вингер ФК Львов Ярослав Богунов пообщался с пресс-службой украинской Премьер-лиги, дав отчет о первом матче своей команды в 2020-м против Олимпика (1:0), а также поделился ожиданиями от игры с Александрией.

"Честно говоря, в игре против Олимпика борьбы в нем было больше, чем футбола. Мы выиграли, потому что очень хорошо подготовились: разобрали соперника по частям и ничего не дали создать в атаке", — говорит игрока.

"Мы очень старались не ошибиться, потому что, повторяю, цена потери очков была высока. Стремимся играть в хороший футбол, и я убежден, что будем прогрессировать с каждым туром".

Футболист рассказал, что теперь у команды есть амбиции побороться за место в топ-6 за три тура до конца первого этапа.

"Задачу войти в верхнюю группу чемпионата, поставленную перед сезоном, никто не отменял. Скажу больше: если бы не пауза в сезоне, были бы выше в таблице, потому что как раз в декабре прошлого года вступили в хороший ход, и перерыв совсем не пошел нам на пользу".

В 20-м туре УПЛ львовяне встретятся с Александрией.

"Надеюсь, этот матч завершится нашей победой. Убежден, наставник разберет действия соперника, мы хорошо подготовимся", — заключил хавбек.

Матч Львов — Александрия состоится в субботу, 29 февраля, в 14:00 на стадионе Украина во Львове. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.