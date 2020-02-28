Украина

Днепряне готовятся к двум кряду сложным поединкам против грандов.

Полузащитник Днепра-1 Арсений Батагов прокомментировал первый официальный матч своей команды в календарном году против Карпат (1:1), а также поделился ожиданиями от следующих поединков.

"Результат во Львове получился не очень позитивным. А если оценивать состояние, то чувствую себя хорошо. Сборы прошли плодотворно, мы набрали нормальные физические кондиции", — цитирует игрока пресс-служба днепрян.

Футболист рассказал, как чувствуют себя в команде новички.

"Мы уже больше месяца работаем вместе, и, конечно, взаимопонимание улучшилось. Не скажу, что чувствуем друг друга на сто процентов, но уже близки для этого. Приятно, что в команду пришли квалифицированные футболисты, с которыми приятно тренироваться и играть".

Также Батагов прокомментировал появление в тренерском штабе итальянского специалиста Луиджи Ночентини, который ранее был помощником Маурицио Сарри в Эмполи и Наполи.

"Заметно, что человек является специалистом в футболе, и заметно, с кем он работал. Не сказал бы, что он делает качественные открытия, но очень хорошо дополняет идеи главного тренера. Уделяет внимание некоторым важным моментам, например, прессингу. Очень тщательно объясняет, как надо располагаться и перестраиваться, когда играем высоким блоком".

Следующие два матча в УПЛ Днепр-1 проведет против Динамо и Шахтера.

"Будем стараться дать бой и получить очки. Хочется выглядеть достойно на фоне лидеров. Надеюсь и на поддержку болельщиков в первом домашнем матче этого года. Очень приятно видеть, когда люди идут на стадион", — завершил игрока.

Матч Днепр-1 — Динамо состоится сегодня, 28 февраля, в 19:30 на Днепр-Арене. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 20-го тура УПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.