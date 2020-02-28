Украина

Бронзовый призер УПЛ прошлого сезона решил проблемы с трансферным запретом.

Александрия дозаявила на матчи УПЛ трех футболистов, с которыми в зимнее трансферное окно заключила контракты. Об этом свидетельствует заявка клуба на официальном сайте Премьер-лиги.

Причиной этому стало снятие трансферного запрета, после того как александрийцы разобрались с задолженностью перед Йосипом Баришичем.

Уже в ближайшем матче против ФК Львов Владимир Шаран сможет рассчитывать на троих новых игроков: Богдан Мишенко, Роман Вантух и Артем Гордиенко.

Поединок Львов — Александрия состоится в субботу, 29 февраля, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура УПЛ.

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