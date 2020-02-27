Украина

Клуб сумеет пополнить ряды новыми исполнителями.

Как стало известно Football.ua, Александрия сумела решить проблему с запретом на трансферы, что позволит клубу заявить на вторую половину сезона новых футболистов.

Известно, что ФИФА ранее запретил украинской команде совершать приобретения по причине задолженности перед хорватским игроком Йосипом Баришичем в размере около 200 тысяч евро.

В администрации клуба подтвердили, что Александрия полностью рассчиталась с Баришичем, и трансферный бан, соответственно, был снят. Таким образом, ряды команды смогут пополнить арендованный у Динамо Роман Вантух, а также Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

К слову, первый свой официальный матч подопечные Шарана проиграли, уступив дома Колосу (1:2).