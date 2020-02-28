Украина

Контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ворскла и Дмитрий Кравченко договорились о досрочном расторжении контракта. Теперь футболист пребывает в статусе свободного агента, сообщил официальный сайт полтавчан.

Кравченко в сезоне-2019/20 сыграл только в пяти матчах за первую команду Ворсклы, проведя на поле 246 минут. Еще четыре поединка (307 минут) Кравченко наиграл за молодежную команду, забив один гол.

Всего на счету 25-летнего воспитанника Ворсклы полсотни матчей за полтавчан с 2012 года.

Ворскла после 19 туров украинской Премьер-лиги занимает предпоследнее место, опережая Карпаты на два очка и на четыре отставая от Львова с Олимпиком.

Следующий матч команда Юрия Максимова проведет первого марта против Шахтера.