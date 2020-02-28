Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура УПЛ между Днепром-1 и Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко произвел одно изменение в стартовом составе своей команды по сравнению с предыдущим матчем. Вместо Миккеля Дуэлунда в основе киевлян появится Александр Караваев, который сыграет на правом фланге полузащиты. Восстановившийся после травмы Виктор Цыганков имеет шанс усилить игру команды во втором тайме.

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Когут — Чичиков, Ди Франко, Назаренко — Хобленко

Запасные: Клищук, Гуйе, Шаповал, Вакулко, Тейлор, Батагов, Супряга

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Караваев, Буяльский, Вербич — Русин

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Дуэлунд

Матч Днепр-1 — Динамо начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.