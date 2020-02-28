Украина

Подопечные Дмитрия Михайленко оказались сильнее Динамо в богатом на события матче (3:1).

В матче-открытии 20-го тура УПЛ Днепр-1 принимал киевское Динамо. Хозяева активно начали встречу и могли повести в счете уже на первой минуте после удара Хобленко с рикошетом от Попова, но мяч разминулся с воротами. После этого днепряне продолжали контролировать мяч, даже не подозревая, что соперник очень рано останется в численном меньшинстве. Буяльский получил прямую красную карточку уже на шестой минуте после просмотра видеоповтора. В распоряжении подопечных Дмитрия Михайленко был еще целый матч, но они не особо торопились атаковать.

Киевляне не растерялись после удаления и даже завладели инициативой, проводя много времени на чужой половине поля. Гости чаще соперника пробивали по воротам, но их удары не несли реальной угрозы для Юрчука. Со временем игроки Днепра-1 опомнились и пошли в атаку большими силами. Ди Франко угрожал воротам Бущана мощным дальним ударом, но голкипер Динамо с ним справился. Через несколько минут отличиться мог Кравченко, но Сергей пробил крайне неудачно из выгодной позиции.

Через некоторое время подопечные Алексея Михайличенко вернули инициативу и стали атаковать более агрессивно. Караваев мог забивать под занавес первого тайма, пробив мимо Юрчука после паса Сидорчука, но на помощь вратарю пришла перекладина. До ухода на перерыв мяч все же побывал в сетке ворот хозяев. Русин сперва получил желтую карточку за симуляцию после контакта с Кравченко, но затем благодаря просмотру многочисленных видеоповторов был назначен пенальти. Вербич подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. Сразу же после этого команды отправились в раздевалки.

Вторая половина встречи получилась гораздо более богатой на события, нежели первая. После возобновления игры днепряне стали действовать посмелее, больше владея мячом. Однако его контроль не приводил к чему-либо серьезному, так что Бущан пребывал без серьезной работы. Со временем удары по воротам все же стали возникать, но они были в основном неточными. У хозяев не получалось вскрыть оборону соперника, Михайленко решил, что нужно насытить линию атаки, поэтому выпустил на поле Супрягу.

Буквально сразу же после его появления киевляне перехватили инициативу и надолго перебрались на чужую половину поля, но воротам Юрчука не угрожали. А вот их соперник наконец-то создал опасный момент, который оказался голевым. На 71-й минуте вышедший на замену Супряга расстрелял в ворота в завершении классной комбинации с последним пасом от Вакулко — 1:1. Правда, уже через несколько минут радость днепрян была омрачена удалением Полевого — снова вмешалась система VAR, которая помогла главному арбитру матча определить степень серьезности фола Владимира.

Подопечные Михайличенко теперь уже не пребывали в численном меньшинстве, поэтому воспрянули духов и могли сразу же забить. Вербич пробил головой после подачи Кендзеры, а Юрчук спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины. Через несколько минут шанс отличиться был у Цыганкова, но Виктор промахнулся с близкого расстояния. А вот Супряга через несколько минут соперника не простил. Владислав оформил дубль, отправив мяч в сетку после подачи с углового — 2:1.

Поведя в счете, хозяева отдали инициативу сопернику, сосредоточившись на игру на контратаках. Михайличенко максимально насытил атаку, оставив на поле одного опорного полузащитника, но впереди у гостей ничего не получалось. Помимо этого, они пропустили еще один гол. На 90-й минуте Супряга в одиночку убежал в контратаку после подачи углового и легко разобрался с Бущаном — 3:1. После этого киевляне больше не верили в собственный успех, а вот хозяева в свое удовольствие провели последние минуты на поле в ожидании финального свистка. Днепр-1 одержал победу в матче, который запомнится благодаря сразу трем событиям, на которые напрямую повлияла система VAR. А также благодаря хет-трику Супряги в ворота команды, которая отправила его в аренду.

В 21-м туре Днепр-1 отправится в гости к донецкому Шахтеру, а Динамо примет ковалевский Колос.

Днепр-1 — Динамо 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра)