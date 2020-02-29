Украина

Виктор не успеет восстановиться от травмы задней поверхности бедра.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы, сообщает Футбольный формат.

24-летний украинец по-прежнему не восстановился от повреждения задней поверхности бедра, из-за которого он пропустил последний матч против Бенфики в Лиге Европы.

Степень серьезности травмы Коваленко еще определяется. О сроках отсутствия футболиста станет известно в ближайшее время.

Напомним, матч Ворскла — Шахтер состоится первого марта в 17:00 по киевскому времени.

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