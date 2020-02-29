Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и Мариуполем.

В прошлом туре Мариуполь на своем поле потерпел неудачу в игре против луганской Зари (1:2). Неутешительный результат заставил тренерский штаб приазовцев пересмотреть стартовый состав своей комнады в кратчайшие сроки, ведь наступает решающий этап первого этапа Украинской Премьер-лиги. В итоге, на игру против черниговской Десны с первых минут выйдет практически полностью обновленная оборона (за исключением Чоботенко), свежий центр поля, где пару Федорчуку составит Даниил Игнатенко, а Руслан Фомин составит пару в нападении Владиславу Чурко.

Десна свой матч против Шахтера упустила на последних минутах, поэтому столь радикальных шагов не было необходимости совершать. Владислав Калитвинцев и Орест Кузик — вот новые персоналии в старте "северян", если брать в сравнение прошлый тур.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский, Кузик — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Конопля, Будковский.

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Тищенко — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин.

Запасные: Поспелов, Кулаков, Полегенько, Топалов, Корниенко, Муравский, Кащук.

Матч Десна — Мариуполь начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.