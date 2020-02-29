Украина

Хавбек прокомментировал результаты жеребьевки в Лиге Европы.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился своим мнением о предстоящей встрече с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Все мы знаем, что дисциплина у немецких команд на первом месте. Это их самый важный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики и до последней минуты, будут играть так, как скажет тренер. Будет тяжело пройти их оборону.

Но самое правильное – в другом. Да, уделить внимание сильным качествам Вольфсбурга необходимо, без этого никуда. Но прежде всего нужно просто смотреть на свою игру и с каждым матчем ее улучшать. Если мы это делаем, то все стратегии соперника ломаются. И это наш самый большой козырь", – приводит слова Коноплянки официальный сайт клуба.

Напомним, в пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

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