Украина

Подопечные Александра Бабича не смогли отойти от шока после дубля Андрея Тотовицкого в первом тайме его дебютного матча перед болельщиками черниговчан (4:0).

Одними из первых в субботнюю часть борьбы в рамках двадцатого тура Украинской Премьер-лиги должны были вступить черниговская Десна и Мариуполь. Поединок на поле наиболее северного стадиона "элитного" первенства имел под собой контекст противостояния одного из претендентов на третью строчку и кандидата на попадание в верхнюю шестерку команд в турнирной таблице.

Матчами прошлого тура для команд был дан старт череды официальных встреч в новом году. Однако не всем этот рубеж дался с легкостью. Участники отчетной встречи уступили действующему чемпиону страны (0:1) и луганской Заре (1:2), соответственно. Именно эта осечка приазовцев выступала в качестве непосредственного мостика между командами в контексте их очной встречи. Мариуполь, кроме того, что пропустил вперед себя Колос, на шестую строчку, в турнирной таблице, так еще и оказал "северянам" медвежью услугу в виде помощи для Зари –ближайшей к Десне команде сверху – в плане набранных очков. Ранее в этом сезоне, черниговчанам уже удавалось разбить соперника на его поле (4:0), так что коллектив Рябоконя был не прочь повторить подобный успех, но уже за несколько туров до конца первой части сезона УПЛ. В то же время, для Мариуполя возможное поражение могло оказаться фатальным.

Поединок для гостей не задался практически от самого стартового свистка. Оборона Мариуполя испытывала серьезный дискомфорт при малейшем намеке на угрозу со стороны соперников, среди которых активностью заметно выделялся Андрей Тотовицкий. Полузащитник заработал на себе первое предупреждение для Мариуполя, после чего переместил акцент непосредственно на чужие ворота.

Проблемой для гостей оказалось расположение защитников внутри штрафной при подачах с углового на левом фланге со стороны соперников. Уже на 12-й минуте Тотовицкий оказался один в центре чужих владений, после чего спокойно замкнул ударом головой навес Кузика. Не пройдет и десяти минут, как центр обороны Мариуполя вновь допустит похожу ошибку, а Дава затылком переправит очередную подачу со стандарта на дальнюю штангу, откуда Тотовицкий расстреляет ворота. Вновь головой, но теперь с куда более близкого расстояния.

Решение возникших трудностей в защите Бабич увидел в замене во время перерыва Дава на молодого Назария Муравского, однако арендованный у донецкого Шахтера игрок не смог войти в ритм встречи, от чего регулярно отыгрывался соперниками в достаточно простых ситуациях. Апогеем действий Муравского в этом поединке стал фол против пробросившего ему между ног мяча в штрафной Филиппова, после чего был назначен пенальти в ворота Гальчука. Пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар благодаря точному исполнению в левый нижний угол, чем в очередной раз напомнил о себе тренерскому штабу нашей национальной команды.

И уже в завершении поединка случился еще один острый выпад Десны, который позволил Владиславу Калитвинцеву замкнуть комбинацию, пришедшую с правого фланга благодаря действиям Конопли и Будковского (оба вышли на замену под занавес противостояния), ударом по пустым воротам. Хотя команда Бабича перестала биться еще задолго до этого.

В следующем туре черниговская Десна отправится на выездной поединок с донецким Олимпиком, а Мариуполь сыграет против полтавской Ворсклы.

Десна — Мариуполь 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (пен.), Калитвинцев, 90+2



Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68) — Филиппов (Конопля, 84).



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65) — Федорчук, Игнатенко — Мишнев, Горбунов — Чурко, Фомин (Кулаков, 76).

Предупреждения: Чоботенко, Дава, Игнатенко, Муравский.