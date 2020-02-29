Стали известны стартовые составы команд на матч 20 тура УПЛ между ковалевским Колосом и львовскими Карпатами.
александру бойчук, фото фк карпаты
29 февраля 2020, 16:15
Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Морозко, Смирный — Бондаренко
Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Задоя, Лысенко, Кожушко, Вильхамссон
Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива — Клец, Назарина — Лях, Притула, Г. Пасич — Бойчук
Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Дийе, Козак, Тлумак, Прийма, Кириленко
Матч Колос — Карпаты начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.