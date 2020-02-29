Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Морозко, Смирный — Бондаренко

Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Задоя, Лысенко, Кожушко, Вильхамссон

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива — Клец, Назарина — Лях, Притула, Г. Пасич — Бойчук

Запасные: Каниболоцкий, Хахлев, Дийе, Козак, Тлумак, Прийма, Кириленко

Матч Колос — Карпаты начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.