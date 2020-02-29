Украина

Форвард поделился впечатлениями после матча с киевлянами.

Нападающий Днепра-1 Алексей Хобленко, который дебютировал в матче УПЛ против Динамо, прокомментировал победу над киевским клубом (3:1).

"Все очень удачно, все очень позитивно, все счастливы, ведь мы победили Динамо.Так что теперь в хорошем настроении готовимся к игре против Шахтера".

"И ничья, и конечно, победа, в игре с такой командой, как Динамо — это для нас положительный результат. Мы настраивались на победу. Хорошо, что вышел Супряга и забил, с чем я его и поздравляю".

"Два форварда на поле? Мы стали больше играть вперед, больше стали раскрывать фланги и поэтому и удалось нам забили. Хотя мы могли и в первом тайме забивать. Я не видел, был ли там на самом деле был пенальти с VAR, еще посмотрю этот момент, но главное, что мы достигли результата, благодаря командным действиям. Ну и, конечно, Супряга — молодец", — цитирует Хобленко официальный сайт днепрян.

Вашему вниманию видеообзор сенсационной победы команды Михайленко в матче против украинского гранда.