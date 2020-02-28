Хет-трик Владислава Супряги принес Днепру-1 победу над Динамо.
Днепр-1 - Динамо, фото: ФК Динамо
28 февраля 2020, 22:14
В 20-м туре украинской Премьер-лиги между собой встречались Днепр-1 и Динамо.
Хозяева получили численное преимущество — уже на шестой минуте был удален Виталий Буяльский.
В ходе поединка не раз применялась система VAR, но в итоге героем встречи стал Владислав Супряга: арендованный у Динамо форвард забил три гола и принес победу своей нынешней команде.
Обзор матча:
Днепр-1 — Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко
Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра).