Украина

Хет-трик Владислава Супряги принес Днепру-1 победу над Динамо.

В 20-м туре украинской Премьер-лиги между собой встречались Днепр-1 и Динамо.

Хозяева получили численное преимущество — уже на шестой минуте был удален Виталий Буяльский.

В ходе поединка не раз применялась система VAR, но в итоге героем встречи стал Владислав Супряга: арендованный у Динамо форвард забил три гола и принес победу своей нынешней команде.

Обзор матча:

Днепр-1 — Динамо 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко — Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) — Буяльский, 6 (грубая игра).