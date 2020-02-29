Украина

Главный тренер приазовцев прокоментировал "ледяной душ" в матче с Десной — 0:4.

В 20-м туре Премьер-лиги Мариуполь на выезде проиграл Десне – 0:4. Дубль оформил Андрей Тотовицкий, еще по голу забили Александр Филиппов и Владислав Калитвинцев.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич остался крайне недоволен игрой своей команды в этом поединке.

"Честно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре. Играя с такой опытной командой как Десна, нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана", — цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

"Мы как вышли сонными на поле, так сонными и так и покинули его. Это нас не устраивает, мы будем разбираться почему так произошло. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много".

В активе Мариуполя 22 очка после 20 туров. Команда идет седьмой, отставая на одно очко от Колоса, который в этом туре сыграет с Карпатами.

Мариуполь следующий матч проведет против Ворсклы четвертого марта.